Euro
7.61
Dolar
6.99
BIST 100
98,580.97
Altın
1,701.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kuveyt'ten tahliye edilen Türk vatandaşları Esenboğa Havalimanına indi
logo
Dünya

Rusya Merkez Bankası'ndan rekor döviz satışı

Rusya Merkez Bankası, düşen petrol fiyatları nedeniyle baskı altında olan Rus rublesini desteklemek için rekor düzeyde döviz sattı.

Emre Gürkan Abay   | 22.04.2020
Rusya Merkez Bankası'ndan rekor döviz satışı

Moskova

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, banka, rubleyi desteklemek amacıyla 20 Nisan'da 16,8 milyar ruble (yaklaşık 222 milyon dolar) değerinde döviz satışı gerçekleştirdi.

Söz konusu miktar, bahar döneminde bankanın döviz satımına başladığı 10 Mart'tan bu yana gerçekleşen en yüksek hacimli döviz satışı olarak kayıtlara geçti.

Rusya'nın ana ihracat kalemi petrolde, Brent tipi varilin fiyatı yüzde 0,6 gerileyerek 18,90 seviyesinden işlem görüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'İyileşen Çinli doktorlardaki cilt koyulaşması karaciğer fonksiyonlarının bozulmasıyla ilişkili'
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 5 bin 391'e yükseldi
Kuzey Makedonya'daki Türk vatandaşları yurda getiriliyor
Dünya genelinde Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 700 bini geçti
Bildiğimiz dünyanın sonu: Kovid-19 ve küresel siyaset

Benzer haberler

Rusya Merkez Bankası'ndan rekor döviz satışı

Rusya Merkez Bankası'ndan rekor döviz satışı

Enerjide Kovid-19 darbesi

Rusya: Petrol fiyatlarında çöküş yaşanmıyor

Fiyatlarındaki çöküşün ardından ABD 75 milyon varil ham petrol alacak

Fiyatlarındaki çöküşün ardından ABD 75 milyon varil ham petrol alacak

New York borsası petrol fiyatlarındaki çöküşün etkisiyle düşüşle kapandı

New York borsası petrol fiyatlarındaki çöküşün etkisiyle düşüşle kapandı
Brent petrolün varili 27 dolar sınırında

Brent petrolün varili 27 dolar sınırında