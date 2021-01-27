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Dünya

Japonya'nın Hokkaido eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi, tsunami uyarısında bulunulmadı.

Ahmet Furkan Mercan   | 27.01.2021
Japonya'nın Hokkaido eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem

Tokyo

Japonya Meteoroloji Ajansına göre, ülkenin en kuzeyindeki ada eyaleti Hokkaido'nun Hidaka bölgesinde yerel saatle 14.07'de, 130 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

Deprem, ada eyaletindeki Soraçi, Iburi, Tokaçi, Kuşiro bölgeleri ile Aomori eyaletinde hissedildi.

Ajans, 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.

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