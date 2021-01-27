Japonya'nın Hokkaido eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi, tsunami uyarısında bulunulmadı.
Tokyo
Japonya Meteoroloji Ajansına göre, ülkenin en kuzeyindeki ada eyaleti Hokkaido'nun Hidaka bölgesinde yerel saatle 14.07'de, 130 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.
Deprem, ada eyaletindeki Soraçi, Iburi, Tokaçi, Kuşiro bölgeleri ile Aomori eyaletinde hissedildi.
Ajans, 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.