Dolar
12.66
Euro
14.27
Altın
1,796.21
ETH/USDT
4,350.90
BTC/USDT
57,589.00
BIST 100
1,785.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Japonya'dan Kovid-19'un 'Omicron' varyantına 'kriz hassasiyeti' yaklaşımı

Japonya, Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Omicron" varyantına "kriz hassasiyetiyle" yaklaşacağını bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan   | 29.11.2021
Japonya'dan Kovid-19'un 'Omicron' varyantına 'kriz hassasiyeti' yaklaşımı ü

Tokyo

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'un yeni varyantına karşı sınır tedbirlerini sıkı şekilde uygulayacaklarını belirtti.

Kişida, ülke içinde Kovid-19 vakalarının "düşük seyrine" rağmen olası vaka sayısı artışlarına karşı "kriz hassasiyetiyle" hareket edeceklerini söyledi.

Başbakan Kişida, "Omicron varyantına yönelik 'güçlü bir kriz hissi' yaşıyoruz. Küresel bazda bir yayılma hareketi olabileceğinden sınır önlemlerini genişletmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Kyodo ajansı, kasımın ilk haftasında kolaylaştırılan iş insanları, öğrenciler ve teknik stajyerlerin ülkeye giriş prosedürlerinin askıya alınacağını bildirdi.

Hükümet, Güney Afrika'da saptanan Kovid-19'un "Omicron" varyantına karşı Mozambik, Malavi ve Zambiya'yı "daha sıkı tedbirler uygulanacak ülkeler" listesine eklemişti.

Karar kapsamında Japonya'ya ulaşan yolcular, belirli tesislerde 10 gün karantinaya girecek ve bu sürenin 3, 6 ve 10'uncu günlerinde PCR testine alınacak.

Botsvana, Esvatini, Lesotho, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabve'ye seyahat öyküsü bulunan yolcuların, bu uygulamaya tabi tutulacağı ise daha önce duyurulmuştu.

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 727 bin 504'e yükselirken ülke genelinde, 43 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya'da Kovid-19'un Omicron varyantında vaka sayısı 3'e çıktı
Kovid 19'un Omicron varyantı Kanada'da saptandı
Afrika Birliği, Kovid-19'un Omicron varyantı ile ilgili seyahat kısıtlamalarını reddetti
Japonya'dan Kovid-19'un 'Omicron' varyantına 'kriz hassasiyeti' yaklaşımı
DSÖ: Kovid-19'un Omicron varyantının daha hızlı yayıldığına dair net kanıt yok

Benzer haberler

Japonya'dan Kovid-19'un 'Omicron' varyantına 'kriz hassasiyeti' yaklaşımı

Japonya'dan Kovid-19'un 'Omicron' varyantına 'kriz hassasiyeti' yaklaşımı

Japonya artan Kozey Kore ve Çin tehdidi karşısında ordusunu güçlendirmeyi hedefliyor

Japonya'da 36 trilyon yenlik ek bütçe onaylandı

Okinawa'daki ABD üssünün yerinin değiştirilmesi planına ada yönetimi karşı

Okinawa'daki ABD üssünün yerinin değiştirilmesi planına ada yönetimi karşı
Fukuşima planının balıkçılığa etkilerine karşı 260 milyon dolarlık fon kurulacak

Fukuşima planının balıkçılığa etkilerine karşı 260 milyon dolarlık fon kurulacak
Tokyo'da 2021'in en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Tokyo'da 2021'in en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi