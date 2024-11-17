Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın Kagoşima eyaletine bağlı Yakuşima Adası açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün Yakuşima Adası'nın 151 kilometre güneydoğu açıkları olduğunu duyurdu.
Derinliği 10 kilometre olarak kaydedilen 6,2 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.