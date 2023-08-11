Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem oldu
Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Hokkaido olduğunu açıkladı.
USGS, depremin yerin 39,3 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.