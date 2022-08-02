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Dünya

Japonya’da halk sıcak havaya karşı uyarıldı

Japonya’nın bazı bölgelerinde sıcaklıkların 40 santigrat derecenin üzerine çıkabileceği nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

Çağla Güngör   | 02.08.2022
Japonya’da halk sıcak havaya karşı uyarıldı

Ankara

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, gün içerisinde sıcaklık aralarında Kumagaya kentinin de bulunduğu bazı bölgelerde de 41, Nagoya'da 39 ve başkent Tokyo'da 37 dereceye çıkacak.

Hükümet, aşırı sıcaklar karşısında vatandaşları bol su içmeleri ve olabildiğince az dışarı çıkmaları konusunda uyardı.

Japonya'da en yüksek sıcaklık 2018’de 41 derece ile Saitama eyaletine bağlı Kumagaya’da yaşanmıştı. Aynı sıcaklık 2020’de Shizuoka eyaletindeki Hamamatsu kentinde kaydedilmişti.

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