Dolar
27.02
Euro
28.87
Altın
1,927.41
ETH/USDT
1,657.40
BTC/USDT
27,283.00
BIST 100
7,702.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Menderes ilçesinde, orman yangınına müdahale için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayan helikopterdeki 2 personelin cenazelerine ulaşıldı. Kurtarma ekiplerinin, cansız bedenleri su yüzüne çıkarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Dünya

İtalya'da toplu taşıma sektöründe çalışanlar greve gitti

İtalya'da toplu taşıma sektöründe çalışanlar, maaşların ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle grev yaptı.

Barış Seçkin  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
İtalya'da toplu taşıma sektöründe çalışanlar greve gitti Fotoğraf: Riccardo De Luca/AA

Roma

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, bazı sendikaların çağrısıyla ülke genelinde toplu taşıma sektöründe çalışanlar, maaş koşullarının iyileştirilmesi ve haftalık çalışma saatlerinin 35 saatle sınırlandırılması talepleriyle greve gitti.

Greve katılım, şehirlere göre farklılık gösterdi. Başkent Roma'daki metro hatlarında 5 durağın grev nedeniyle ulaşıma kapatıldığı, bununla beraber otobüs seferlerinin büyük kısmının yapıldığı ancak bazı seferlerde gecikme yaşandığı bildirildi.

Roma'da grevden habersiz pek çok kişinin duraklarda otobüs beklediği görüldü.

Turistik kentlerden Venedik'te ise otobüs ve feribot çalışanlarının yüzde 70 oranında greve katıldığı belirtildi.

Güneydeki Potenza kentinde greve katılımın yüzde 80, Matera kentinde ise bu oranın yüzde 70 civarında olduğu kaydedildi.

Ülkenin ikinci büyük kenti Milano'da diğer yerlere göre greve katılımın daha düşük olduğu ifade edildi.

Grev nedeniyle kent içi ulaşımda farklı şehirlerde zaman zaman aksaklıkların yaşandığı da aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 90. sayısını yayımladı
Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin davada savcılıktan tutuklama talebi
Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerin çok sayıda saldırının faili olduğu belirlendi

Benzer haberler

İtalya'da toplu taşıma sektöründe çalışanlar greve gitti

İtalya'da toplu taşıma sektöründe çalışanlar greve gitti

Fransa, Lampedusa Adası'ndaki düzensiz göçmenleri topraklarına almayacak

İtalya'da yeniden sahiplendirilemeyen hayvanlara barınakta bakılıyor

Göç akınına uğrayan Lampedusa'ya giden AB Komisyonu Başkanı, 10 maddelik eylem planı sundu

Göç akınına uğrayan Lampedusa'ya giden AB Komisyonu Başkanı, 10 maddelik eylem planı sundu
AB Komisyonu Başkanı, göçmen akınına uğrayan İtalyan adasına gidecek

AB Komisyonu Başkanı, göçmen akınına uğrayan İtalyan adasına gidecek
ABD'de otomobil işçilerinin grevi ekonomiyi tehdit ediyor

ABD'de otomobil işçilerinin grevi ekonomiyi tehdit ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet