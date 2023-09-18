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İzmir'in Menderes ilçesinde, orman yangınına müdahale için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayan helikopterdeki 2 personelin cenazelerine ulaşıldı. Kurtarma ekiplerinin, cansız bedenleri su yüzüne çıkarma çalışmaları devam ediyor.
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Dünya

Libya'nın Derne kentindeki sel felaketinden kurtulanlar yaşadıkları dehşeti unutamıyor

Sel felaketinin vurduğu Libya’nın Derne kentinde yardım ve arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürerken halkın yaşadığı dehşeti atlatması zor görünüyor.

Aydoğan Kalabalık, Mehmet Nuri Uçar  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
Libya'nın Derne kentindeki sel felaketinden kurtulanlar yaşadıkları dehşeti unutamıyor

Trablus

Libya'da 10 Eylül'de Daniel Fırtınası'nın yol açtığı sel felaketi geride harabeye dönen bir kent bıraktı.

Derne'de çöken barajlarla birlikte evler ve araçlar enkaza dönerken binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Hayatta kalanların büyük kısmının kenti terk etmesiyle Derne adeta bir hayalet şehre dönüştü. 100 bin nüfuslu kentin dörtte biri haritadan silindi; tarım arazileri sular altında kaldı.

Adeta bir savaş alanını andıran Derne'de felaket nedeniyle elektrik ve su kesintileri yaşanıyor. Bununla birlikte arama kurtarma ekipleri tüm zorluklara rağmen cesetleri çıkarmak için çabalıyor.

Sular cesetleri sürükledi

Ailesiyle birlikte felaketi yaşayan Libyalı Rafi Muhammed, selin vurduğu esnada daha güvenli diye çatıya çıktıklarını söyledi.

AA muhabirine konuşan Muhammed, yaşadığı dehşeti şöyle anlattı:

"Aile fertlerimi çatıya çıkardım. İkinci katın yarısına kadar sel suları yükseldi. İlerleyen vakitte buzdolabına tutunmuş halde, selin 5 kilometre sürüklediği bir kız gördüm. Bizim evin penceresine tutunmuş haldeydi. Allah'a çok şükür onu oradan kurtardık. Ailesini de bulduk. Babası ve kız kardeşi yaralı kurtulmuş, annesi ve iki erkek kardeşi ise hayatını kaybetmişti."

Ailesinden sel felaketinde ölen olmadığını belirten Muhammed, "Sular çekilince evimde sel sularının uzaktan getirdiği 5 ceset buldum, hiçbiri bizim mahalleden birine ait değildi." dedi.

"Birdenbire evler sularla doldu taştı"

Libyalı Tevfik Kilani de felaketin boyutunu şu sözlerle anlattı:

"Sel takriben gece saat 03.00 sularında şiddetli bir şekilde geldi. Birdenbire evler sularla doldu taştı. Giriş ve birinci katta oturanlara Allah rahmet eylesin. İkinci katta oturanlar ise daha şanslıydı."

Komşularının çoğunun vefat ettiğini, birçok ev ve iş yerinin de sular altında kaldığını belirten Kilani, "Sabah ağarıp sular çekilince birçok ceset ortaya çıktı. Bir kısmı denize sürüklendi." dedi.

Büyük yıkıma uğrayan Derne'de aralarında Türkiye, Rusya, İspanya, İtalya, Tunus, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu ülkelerin arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Libya'nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son "40 yılın en yüksek seviyesinde" olduğu ifade ediliyor.

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