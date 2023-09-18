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Dünya

Arnavutluk’ta nüfus ve konut sayımına başlandı

Arnavutluk’ta 6 hafta sürecek "2023 Nüfus ve Konut Sayımı" süreci başladı.

Fatjon Cuka, Dzihat Aliju  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
Arnavutluk’ta nüfus ve konut sayımına başlandı Fotoğraf: Olsi Shehu/AA

Tiran

Toplamda 5 bin 240 görevlinin görev yapacağı nüfus ve konut sayımı, Arnavutluk İstatistik Enstitüsünce (INSTAT) yürütülüyor.

INSTAT resmi kaynakları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün başlayan sayımın sonuçlarının Haziran 2024’te açıklanacağını bildirdi.

Enstitü kaynakları, "2023 Nüfus ve Konut Sayımı"nın, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun (UNECE) tavsiye ve Avrupa Birliği’nin (AB) güncel düzenlemelerine tam uygunluk içerisinde gerçekleşmesini amaçladığını ifade etti.

Arnavutluk makamlarına göre, söz konusu nüfus sayımı, Arnavutluk'taki mukim nüfus, demografik, sosyal ve ekonomik özellikler, nüfus dinamiklerini değerlendirmek için gerekli veriler, nüfustaki demografik değişikliklerin yanı sıra konut özelliklerine ilişkin veriler sağlayacak.

"2023 Nüfus ve Konut Sayımı", Arnavutluk’ta düzenlenen 12’inci sayım olarak kayıtlara geçti.

İlk sayım 1923’te, bir önceki sayım ise 2011'de yapıldı.​​​​​​​

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