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Dünya

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 377 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 377 artarak 82 bin 177 oldu.

Barış Seçkin   | 17.01.2021
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 377 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Riccardo De Luca/AA

Roma

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 12 bin 415 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte yapılan testlerin pozitif çıkma oranı ise yüzde 5,9 oldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 381 bin 277'ye ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 553 bin 374'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 503'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 377 artarak 82 bin 177'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 16 bin 510 artışla 1 milyon 745 bin 726'ya çıktı.

Bu arada, Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede son güncellenen verilere göre, aşılananların sayısı 1 milyon 123 bin 21 oldu.

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