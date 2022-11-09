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Dünya

Fransa, İtalya'nın göçmen gemisi yasağına tepki gösterdi

Fransız Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, 234 göçmeni taşıyan ve Sos Akdeniz adlı STK tarafından işletilen Ocean Viking isimli geminin, İtalya kıyılarına yanaşmasına izin verilmemesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Betül Aklan   | 09.11.2022
Fransa, İtalya'nın göçmen gemisi yasağına tepki gösterdi

Ankara

Politico’da yer alan habere göre, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hükümetinin başka ülkelere demirleme talimatı vermesinin ardından 234 göçmeni taşıyan gemi, Fransa'ya doğru yola çıktı.

France Info'ya konuşan Veran, "İtalya hükümetinin şu anki davranışı kabul edilemez. Gemi hala İtalyan kara sularında olduğu için İtalya'nın üzerine düşeni yapmasını ve Avrupa taahhütlerini yerine getirmesini istiyoruz." dedi.

Veran, İtalya'ya Ocean Viking gemisinin geri dönmesine ilişkin nasıl bir baskı yapacakları konusunda ayrıntılı bilgi vermezken "Tartışmak için hala birkaç saatimiz var ama kimse bu geminin herhangi bir riske girmesine izin vermeyecek." dedi.

Sos Akdeniz isimli STK'nin Ocean Viking gemisine Fransa güvenli liman tahsis etmişti.

Akdeniz'de kurtardığı 234 göçmenle İtalya ve Malta'dan güvenli liman talep eden ancak bu çağrılarına yanıt alamadığı için açık denizde bekleyişi süren Ocean Viking gemisine Fransa'dan dün akşamüstü olumlu yanıt geldi. Fransa, Ocean Viking’in Marsilya Limanı'na yanaşmasına bugün izin verdi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fransa’nın şu ana dek İtalya ve birkaç Akdeniz devletinin omuzlarında kalan acil göç sorununda sorumluluğun paylaşılması yönündeki kararını yürekten takdir ediyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Avrupa'da coğrafi konumları itibarıyla buna en çok maruz kalan devletlerle bu işbirliği çizgisinin devam ettirilmesinin önemi vurgulanan açıklamada, bu şekilde insan kaçakçılığını durdurmak ve göç olgusunu yasal ve dengeli şekilde idare etmede ortak ve paylaşılan çözümler bulunabileceği kaydedilmişti.

Yaklaşık üç haftadır denizde kalan geminin yarın Fransız kara sularına ulaşması bekleniyor.

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