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Dünya

İsrail Cumhurbaşkanı, başbakan adayını pazar günü görevlendirecek

Seçimden birinci parti çıkan Likud'un lideri Netanyahu'nun hükümeti kurma görevi almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Enes Canlı   | 09.11.2022
İsrail Cumhurbaşkanı, başbakan adayını pazar günü görevlendirecek

Kudüs

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 1 Kasım'da gerçekleştirilen erken genel seçimin resmi seçim sonuçlarının ardından hükümeti kurmakla görevlendireceği başbakanı belirlemek için meclise giren parti gruplarıyla istişarelere başlıyor.

İsrail Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Herzog, İsrail'de 1 Kasım'da gerçekleştirilen erken genel seçim sonuçlarını, Ulusal Seçim Komitesi Başkanı Yitzhak Amit'ten teslim aldı.

Açıklamada, Herzog'un yasa gereği İsrail Meclisi'ne giren parti gruplarıyla bu akşamdan itibaren 3 gün boyunca istişareler gerçekleştireceği ve pazar günü hükümeti kurmak için başbakan adayını görevlendireceği kaydedildi.

İsrail'de 1 Kasım'da gerçekleştirilen seçimlerden, aşırı sağ ve ultra ortodoks partilerin yer aldığı blokla zafer elde eden Likud Partisi Başkanı Binyamin Netanyahu'nun hükümeti kurmakla görevlendirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Ülke tarihinde en uzun süre başbakanlık yapmış ismi Netanyahu, tamamıyla sağ partilerden kurduğu blokla seçimde 120 sandalyeli mecliste 64 sandalyeyle hükümet kurabilecek çoğunluğu elde etmişti.

Yair Lapid liderliğindeki Netanyahu karşıtı 7 partinin yer aldığı blok toplam 51 milletvekili çıkarmıştı.

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