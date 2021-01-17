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Dünya

AB Komisyonu'nun 3 üyesi Kovid-19 karantinasında

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun 3 üyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Portekiz Maliye Bakanı Joao Leao ile görüştükleri için karantinaya girdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 17.01.2021
AB Komisyonu'nun 3 üyesi Kovid-19 karantinasında Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

AB Komisyonunun başkan yardımcıları Valdis Dombrovskis ve Margrethe Vestager ile komisyon üyesi Elisa Ferreira, AB dönem başkanlığını 1 Ocak'ta devralan Portekiz'de Leao ile 15 Ocak'ta görüşme yaptı.

Leao'nun, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Lizbon'a giden komisyon üyeleriyle görüşmesinden sonra yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bunun üzerine AB Komisyonu, "temaslı kişi" kategorisine giren 3 komisyon üyesinin bugün karantinaya girdiklerini duyurdu.

Von der Leyen ve ziyarette yer alan diğer komisyon üyelerinin "temaslı kişi" olmadıkları bildirildi.

Karantinaya giren komisyon üyeleri, 7 günün sonunda test yaptıracak. Testin negatif çıkması halinde karantina sona erecek.

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