Euro
7.82
Dolar
6.86
BIST 100
117,741.10
Altın
1,811.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Jandarma Mehteran Takımı, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında Ulus’ta konser veriyor ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bulunan FETÖ kampı önünden canlı yayındayız İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığı'nda düzenlenen törene katılıyor.
logo
Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bine yaklaştı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 13 artarak 34 bin 997'ye yükseldi.

Barış Seçkin   | 15.07.2020
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bine yaklaştı Fotoğraf: Federico Vespignani/AA

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya'da yaklaşık 5 aydır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sağlık Bakanlığınca açıklandı. 

Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 426'lık düşüşle 12 bin 493'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 243 bin 506 oldu. Son 24 saatte 162 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı, bugün 575’lik artışla 196 bin 16’ya çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 13 artarak 34 bin 997’ye yükseldi.

Ülke genelinde bugüne kadar, 6 milyon 53 bin 60 test yapıldı.

Öte yandan ülkede 93 bin 236 ile en çok Kovid-19 vakası ve 16 bin 575 ile "en çok ölümünün yaşandığı" Lombardiya bölgesinde, bugünden itibaren açık havada maske takma zorunluluğunun, sosyal mesafeye uymak koşuluyla kaldırıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bine yaklaştı
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 45 bini geçti
Kırgızistan'da Kovid-19 tanısı konulan Türk vatandaşı tedavisine Türkiye'de devam edecek
ABD'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 916 ölüm
Peru ve Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Benzer haberler

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bine yaklaştı

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bine yaklaştı

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 45 bini geçti

FIFA, 5 oyuncu değişikliği kuralının uygulanacağı süreyi uzattı

ABD'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 916 ölüm

ABD'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 916 ölüm
Peru ve Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Peru ve Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Filistinli genç kadın Kovid-19 maskelerini geleneksel motiflerle renklendiriyor

Filistinli genç kadın Kovid-19 maskelerini geleneksel motiflerle renklendiriyor