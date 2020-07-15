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Dünya

Tunus Başbakanı Fahfah istifa etti

Tunus Başbakanı Fahfah, Cumhurbaşkanı Said'e istifasını sundu.

Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti,Ali Semerci   | 15.07.2020
Tunus Başbakanı Fahfah istifa etti

Tunus
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah, Cumhurbaşkanı Kays Said'e istifasını sundu.

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