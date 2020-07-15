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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 45 bini geçti

İngiltere'de yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 45 bin 53'e yükseldi.

Bilal Acar   | 15.07.2020
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 45 bini geçti

Londra

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 85 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 45 bin 53'e ulaştı.

Vaka sayısı son 24 saatte 538 artarak 291 bin 911 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.

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