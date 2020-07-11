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Dünya

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 945'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 7 artarak 34 bin 945'e yükseldi.

Barış Seçkin   | 11.07.2020
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 945'e yükseldi

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya'da Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülkedeki aktif Kovid-19 vaka sayısı 125'lik düşüşle 13 bin 303'e geriledi. 

Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 242 bin 827’ye ulaştı.

Son 24 saatte 188 yeni vaka kaydedildi. Dün 276 olan günlük yeni vaka sayısının bugün düştüğü görüldü.

İyileşenlerin sayısı bugün 306'lık artışla 194 bin 579'a çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 7 artarak 34 bin 945'e yükseldi.

Ülke genelinde bugüne kadar 5 milyon 900 bin 552 test yapıldı.

Bu arada, Başbakan Giuseppe Conte, dün yaptığı açıklamayla, ocak ayında Kovid-19 dolayısıyla ilan ettikleri 6 aylık acil durumu, yıl sonuna kadar uzatabileceklerinin sinyalini verdi.

Conte'nin acil durumun uzatılmasını gündeme getirmesi siyasette tartışmalara yol açarken, Senato Başkanı Elisabetta Casellati de bugün yaptığı açıklamada, acil durumun 6 ay daha uzatılmasının salı günü Senato'da görüşülüp oylanacağını belirtti.

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