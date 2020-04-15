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Dünya

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 578 artarak 21 bin 645'e yükseldi.

Barış Seçkin   | 15.04.2020
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 578 artarak 21 bin 645'e yükseldi.

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