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Dünya, Koronavirüs

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 94 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 94 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 23 yeni vaka tespit edildi.

Muhammed Semiz   | 17.07.2020
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 94 kişi hayatını kaybetti

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Irak'ta Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 94 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki can kaybının 3 bin 616'ya yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 2 bin 23 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 88 bin 171'e çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının ise 56 bin 495 olduğu bilgisini paylaştı.

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