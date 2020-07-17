Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 94 kişi hayatını kaybetti
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 94 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 23 yeni vaka tespit edildi.
İstanbul
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Irak'ta Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 94 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki can kaybının 3 bin 616'ya yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, 2 bin 23 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 88 bin 171'e çıktığı ifade edildi.
Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının ise 56 bin 495 olduğu bilgisini paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.