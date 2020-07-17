Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 37 kişi hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 37 artarak 2 bin 407'ye yükseldi.
İstanbul
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Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 37 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 613 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 407'ye, vaka sayısının da 245 bin 851'e çıktığı aktarıldı.
Bakanlık, ülkede sağlığına kavuşan kişi sayısının da 191 bin 161 olduğunu bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.