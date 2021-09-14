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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19'a karşı 3. doz aşılama 20 Eylül'de başlayacak

İtalya'da bir süredir gündemde olan 3. doz aşılamanın 20 Eylül’de farklı rahatsızlıkları olanlardan başlayacağı bildirildi.

Barış Seçkin   | 14.09.2021
İtalya'da Kovid-19'a karşı 3. doz aşılama 20 Eylül'de başlayacak

Roma

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 72 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 318 bin 593 testte 4 bin 21 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 613 bin 214'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 122 bin 340'a geriledi.

İtalya'da son 24 saatte, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 72 artarak 130 bin 27'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 7 bin 501 artışla 4 milyon 360 bin 847'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 81 milyon 166 bin 557 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 40 milyon 117 bin 102 oldu.

Bu arada, Kovid-19 aşılarının tedarik ve dağıtımından sorumlu Başbakanlık Acil Tedarik Komiseri General Francesco Figliuolo, ülkenin bir süredir gündeminde olan 3. doz aşılamaya 20 Eylül’de farklı rahatsızlıkları olanlardan başlayacaklarını bildirdi.

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