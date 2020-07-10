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Dünya

Endonezya Kovid-19 salgınını kontrol etmekte zorlanıyor

Endonezya'da kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından ortalama vaka sayısı 2 kat arttı.

Mahmut Atanur   | 10.07.2020
Endonezya Kovid-19 salgınını kontrol etmekte zorlanıyor

Jakarta Raya

Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi Endonezya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını kontrol etmekte zorlanıyor.

Güneydoğu Asya’da salgının en çok yayıldığı ve virüsten kaynaklı en fazla can kaybının yaşandığı ülke olan Endonezya'da, salgının başlangıcından bu yana vaka sayıları artışını sürdürüyor.

Kovid-19'un 34 eyaletinin tamamında görüldüğü ülkede, özellikle geçen ay normalleşme sürecine girilmesi sonrasında vaka sayısının 1000'in altına düşmemesi ve zaman zaman rekor artışların yaşanması dikkati çekiyor.

Salgınla mücadelede yeni vakaların görülmediği ''yeşil bölge'' kategorisindeki bölgelerde de tedbirlere uyulması gerektiğini vurgulayan yetkililer, kısıtlamaların kaldırılmasıyla bölgeler arasında virüsün taşınma riskinin daha da arttığı uyarısında bulunuyor.

Normalleşme sürecinde vakaların belirgin şekilde yükseldiğine dikkati çeken uzmanlar da salgınla mücadelede Kovid-19 bulaşan kişiyle temaslı olanların detaylı taranmasının ve toplumun da sağlık protokollerine uymasının önemine işaret ediyor.

Uzmanlar ayrıca, artış eğilimine göre Endonezya’nın salgının zirve noktasından hala çok uzak olduğunu, ancak vaka sayısının istikrarlı şekilde azalmasının zirveye ulaşıldığı anlamına geleceğini vurguluyor.

''Toplum disiplinli şekilde kurallara uymalı''

Khairun Üniversitesinde öğretim görevlisi kamu politikaları uzmanı Yanuardi Şukur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19’un sağlıktan ekonomiye, her alanda tüm insanları olumsuz etkilediğini belirterek, salgına karşı toplum olarak mücadele etmenin önemine işaret etti.

Şukur, bölgelerindeki diğer ülkelere göre Endonezya’da daha fazla vaka görülmesinin başlıca nedeninin halkın sağlık protokollerine aldırış etmemesi olduğunu aktardı.

Salgından korunmak için toplumun disiplinli şekilde tüm kurallara uymasının gerekliliğini vurgulayan Şukur, "Ülke genelinde Kovid-19 ile mücadelede sosyal düzen farkındalığının yetersizliği ve halkın tedbirlere uymaması salgının kontrolüne engel oluyor. Geçen ay sonunda vaka sayısında başkent Cakarta’yı geçen Doğu Cava eyaletinin, ülkedeki salgının yeni merkez üssü haline gelmesinin temel sebebi de maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmaması.'' şeklinde konuştu.

Toplam vaka sayısı 70 bini geçti

Virüsün ülkede ilk tespit edildiği 2 Mart ile ülke genelinde normalleşmenin başladığı 5 Haziran arasında vaka sayısı ortalama 500’ün altında seyrederken, 5 Haziran-10 Temmuz döneminde vaka sayısı ortalamasının 1000'in üzerine çıktığı görülüyor.

Bu arada, mayıs ayında 10 bin olan günlük test sayısının temmuz ayında ortalama 20 binin üstüne çıktığı Endonezya’da, toplam test sayısı ise bir milyona yaklaştı.

Bugüne kadar 70 bin 736 vakanın tespit edildiği ülkede, ölü sayısı 3 bin 417’ye çıktı, iyileşen hasta sayısı da 32 bin 651 olarak kayda geçti.

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