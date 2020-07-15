BM'den 'Suriye'de Kovid-19 vakaları artıyor' uyarısı
Birleşmiş Milletler, Suriye'de Kovid-19 vakalarının arttığı uyarısında bulundu.
New York
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Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığı uyarısında bulundu.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, "Ülkede Kovid-19 vakalarının artmasından endişeliyiz." dedi.
Rejim kontrolündeki bölgelerde Kovid-19 bulaşanların sayısının 439'a çıktığını ve 21 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Dujarric, Suriye'nin kuzeybatısında 8 vaka, kuzeydoğusunda ise biri ölü, 6 vaka görüldüğünü söyledi.
Dujarric, Suriye'de Kovid-19 vaka sayısı diğer ülkelere göre düşük olsa da sayının artmasının özellikle çok sayıda kişinin yerinden edildiği bölgelerde çok yüksek risk teşkil ettiği uyarısı yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.