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Dünya, Koronavirüs

BM'den 'Suriye'de Kovid-19 vakaları artıyor' uyarısı

Birleşmiş Milletler, Suriye'de Kovid-19 vakalarının arttığı uyarısında bulundu.

Betül Yürük   | 15.07.2020
BM'den 'Suriye'de Kovid-19 vakaları artıyor' uyarısı

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığı uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, "Ülkede Kovid-19 vakalarının artmasından endişeliyiz." dedi.

Rejim kontrolündeki bölgelerde Kovid-19 bulaşanların sayısının 439'a çıktığını ve 21 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Dujarric, Suriye'nin kuzeybatısında 8 vaka, kuzeydoğusunda ise biri ölü, 6 vaka görüldüğünü söyledi.

Dujarric, Suriye'de Kovid-19 vaka sayısı diğer ülkelere göre düşük olsa da sayının artmasının özellikle çok sayıda kişinin yerinden edildiği bölgelerde çok yüksek risk teşkil ettiği uyarısı yaptı.

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