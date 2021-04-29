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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyonu aştı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 4 milyon 9 bin 208’e ulaştı.

Barış Seçkin   | 29.04.2021
İtalya'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyonu aştı

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 330 bin 75 testte 14 bin 320 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 14 ayda toplam vaka sayısı 4 milyon 9 bin 208'e yükseldi.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 438 bin 709'a, yoğun bakımdakilerin sayısı 2 bin 640'a geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 288 artarak 120 bin 544 oldu.

İyileşenlerin sayısı 18 bin 88 artışla 3 milyon 449 bin 955'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı, bugün itibarıyla 19 milyon 60 bin 794 oldu. Aşılananların 5 milyon 638 bin 125'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Diğer yandan, İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, son dönemde vaka sayılarının yükseldiği Hindistan'a ek olarak son 14 günde Bangladeş ve Sri Lanka'da bulunanların İtalya'ya girişlerini yasaklayan kararnameyi imzaladı. Karara göre, sadece İtalya vatandaşlığı bulunanların girişine izin verilecek.

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