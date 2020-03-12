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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle tüm ticari faaliyetler durdurulacak

İtalya Başbakanı, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde bugünden itibaren kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulacağını açıkladı.

Barış Seçkin   | 12.03.2020
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle tüm ticari faaliyetler durdurulacak

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