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Dünya

AB'den 10 üyesine yolcu hakları nedeniyle hukuki süreç

AB, yolcu haklarına yönelik kurallara uymadıkları gerekçesiyle üyesi olan 10 ülkeye karşı hukuki süreç başlattı.

Ata Ufuk Şeker   | 03.07.2020
AB'den 10 üyesine yolcu hakları nedeniyle hukuki süreç

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Fransa, İtalya, Yunanistan, Polonya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Hırvatistan, Portekiz, Slovakya, Litvanya ve Çekya'ya birlik kurallarını ihlal ettikleri için resmi tebligat gönderildiğini açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avrupa'da pek çok seyahatin iptal edildiği anımsatılan açıklamada, krize rağmen mevcut tüketici haklarının geçerliliğini koruduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu 10 ülkede iptal edilen seyahatlerde para iadesi yerine kupon verildiği ya da geri ödemelerin 14 gün içerisinde yapılmadığı belirtildi.

Bu ülkelerdeki tüketici ve yolcu haklarına ilişkin ulusal mevzuatların AB kurallarını ihlal ettiğine dikkat çekilen açıklamada, 10 ülkenin söz konusu alanlardaki eksiklikleri 2 ay içerisinde düzeltmesi gerektiğine işaret edildi.

AB yapısı içinde hukuku ihlal süreci AB Komisyonunca bir üye devletin AB yasalarına aykırı davranması durumunda başlatılıyor. Süreç sonunda, söz konusu ülkeye ağır para cezaları uygulanabiliyor.

Avrupa'da hava yolu firmaları Kovid-19 nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşıyor.

Tüketiciler, son dönemde iptal edilen uçuşların ücret iadesini talep etmelerine rağmen şirketler onlara hediye çeki veya kupon vermeyi istiyor.

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