Fransa Başbakanı Philippe istifa etti
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sundu.
Paris
Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Philippe'in kendisi ve hükümetinin istifasını Macron'a sunduğu, istifanın kabul edildiği belirtildi.
İlerleyen saatlerde yeni başbakanın isminin ve gelecek günlerde de yeni kabinenin açıklanması bekleniyor.
Toplumsal ve ekonomik sorunlarla çalkalanan ülkede birkaç haftadır başbakanın istifası bekleniyordu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.