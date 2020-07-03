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Dünya

Fransa Başbakanı Philippe istifa etti

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sundu.

Yusuf Özcan   | 03.07.2020
Fransa Başbakanı Philippe istifa etti

Paris

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Philippe'in kendisi ve hükümetinin istifasını Macron'a sunduğu, istifanın kabul edildiği belirtildi. 

İlerleyen saatlerde yeni başbakanın isminin ve gelecek günlerde de yeni kabinenin açıklanması bekleniyor.

Toplumsal ve ekonomik sorunlarla çalkalanan ülkede birkaç haftadır başbakanın istifası bekleniyordu.

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