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Dünya

İtalya'nın Salemi kasabasındaki evler 1 avrodan satışa çıkacak

İtalya'nın Sicilya Adası'nda Salemi kasabasındaki terk edilmiş evler 1 avrodan başlayan fiyatlarla satışa çıkartılacak. Alıcıların 3 bin avro teminat ödemesi gerekiyor.

Emel Gözellik   | 26.10.2020
İtalya'nın Salemi kasabasındaki evler 1 avrodan satışa çıkacak

Ankara

İtalya'nın Sicilya Adası'nda yer alan Salemi kasabasındaki terk edilmiş evlerin 1 avrodan başlayan fiyatlarla satışa çıkartılacağı belirtildi.

CNN'deki haberde, Salemi'deki evlerin gelecek ay 1 avrodan başlayan fiyatlarla açık artırma usulü satılacağı kaydedildi.

Salemi Belediye Başkanı Domenico Venuti, Sicilya'nın Belice Vadisi'nde 1968'de yaşanan depremin ardından en az 4 bin kişinin kasabayı terk ettiğini belirterek, Salemi'ye yeni bir soluk gelmesi için böyle bir proje başlattıklarını kaydetti.

Projeye göre, alıcı birden fazla ev alabiliyor fakat her ev için 3 bin avro (28 bin TL) teminat ödenmesi gerekiyor. Eğer ev 3 yıl içinde yenilenebilirse teminat alıcıya geri veriliyor.

İlgililerin Salemi'yi ziyaret etmelerine gerek olmadığını ifade eden Venuti, alıcıların talip oldukları evin restorasyonu için detaylı bir plan göndermeleri gerektiğini söyledi.

İtalya'nın bazı kasabalarında da benzer projeler hayata geçirilmişti. Napoli yakınlarındaki Ortaçağ kasabası Bisaccia'da evler 2019 yazında 1 avrodan satışa konulmuştu. Bisaccia'dan ev almak isteyenlerin satıştan sonra restorasyon ve ikamet taahhüdü vermesi gerekiyordu.


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