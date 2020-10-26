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Dünya

AB, Frontex ve Yunanistan'dan 'geri itmelerle' ilgili soruşturma bekliyor

Komisyonun Frontex ile temas halinde olduğu aktarılırken, Frontex'in de Yunanistan makamlarıyla görüştüğü ve Yunanistan'ın iç tahkikat başlattığı bildirildi.

Ömer Tuğrul Çam   | 26.10.2020
AB, Frontex ve Yunanistan'dan 'geri itmelerle' ilgili soruşturma bekliyor

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), AB Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansının (Frontex) Yunanistan'ın mültecileri açık denize geri itmesine destek verdiğine yönelik haberler üzerine hem Yunanistan'ın hem de Frontex'in soruşturma başlatmasını istedi.

AB Komisyonu sözcülerinden Adalbert Jahnz, günlük basın toplantısında konuyla ilgili soruyu yanıtlarken, "Bu konuyu çok ciddiye alıyoruz. AB Komisyonu, geri itmeler ve temel haklarla iltica hakkının korunmasına yönelik AB hukukuna aykırı davranışlarla ilgili haberler hakkında derin endişe duymaktadır." ifadesini kullandı.

Komisyonun Frontex ile temas halinde olduğunu aktaran Jahnz, Frontex'in de Yunanistan makamlarıyla görüştüğünü ve Yunanistan'ın iç tahkikat başlattığını söyledi.

Jahnz, "Biz hem Yunanistan makamlarından hem de Frontex'ten bu tür haberleri derinlemesine soruşturmasını ve AB yasalarına tam olarak uyulmasını bekliyoruz." dedi.

Almanya'nın Der Spiegel dergisinin araştırmasında, Yunan sınır muhafızlarının mültecileri açık denize geri ittikleri ve Frontex'in de yasa dışı operasyonlarda yer aldığı ifade edilmişti.

Frontex tarafından kullanılan bir uçağın mültecileri durdurduğu, uçaktaki kamera görüntülerinin Varşova'daki Frontex genel merkezine canlı olarak aktarıldığı ancak Frontex’in söz konusu bölgeye mültecilerin kurtarılması için yardım göndermediği belirtilmişti.

Spiegel’in ve başka medya kuruluşlarının zorla geri göndermelerin birçoğunu tam olarak belgelemiş olmasına rağmen Yunan hükümeti, mültecilerin Türkiye'ye zorla geri gönderildiğini reddediyor.

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