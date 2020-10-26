Euro
9.57
Dolar
8.09
BIST 100
1,155.61
Altın
1,908.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'den Libya'daki ateşkes anlaşmasına destek

ABD yönetimi, Libyalı taraflar arasında imzalanan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Safvan Allahverdi   | 26.10.2020
ABD'den Libya'daki ateşkes anlaşmasına destek

Washington

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, ateşkesin kalıcı olmasını ve tarafların taahhütlerini yerine getirmesini umduklarını belirtti.

Pompeo, açıklamasında, "Bu cesur adımı attıkları için her iki tarafın Libya liderliğini tebrik ediyor, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams'ın müzakereleri kolaylaştırmada oynadığı hayati rolü de takdirle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarafların ateşkesin devamı için anlaşmada geçen maddelere uymalarının önemine vurgu yapan Pompeo, ayrıca ülkedeki yabancı güçlerin 90 gün içinde çekilmesi gerektiği maddesine de dikkati çekti.

Pompeo şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca, BM'nin Libya ulusal uzlaşmasını destekleme çabalarında ilerleme sağlamak için yeni bir Libya Özel Temsilcisi atamasını da sabırsızlıkla bekliyoruz. Tüm Libyalıları ateşkes anlaşmasının olumlu ivmesi üzerine inşa etmeye devam etmeye ve tüm dış aktörleri bu süreci desteklemeye çağırıyoruz."

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, dün Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turunda, Libyalı tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardığını ve ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 230 bini 512'ye çıktı
İçişleri Bakanlığı: 19- 25 Ekim'deki denetimlerde 686 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı belirlendi
Milan'da 2'si oyuncu 5 kişi Kovid-19'a yakalandı
İran'da son 24 saatte 337 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Kovid-19 salgınında 65 yaş üstündekiler spora yöneldi

Benzer haberler

ABD'den Libya'daki ateşkes anlaşmasına destek

ABD'den Libya'daki ateşkes anlaşmasına destek

Rusya, Avrupa'daki toprağına '9M729' füzesi konuşlandırmaktan vazgeçmeye hazır

Libya Ulusal Petrol Kurumu ülkedeki tüm petrol sahaları ve limanların aktif hale geldiğini duyurdu

New York'ta Trump destekçileriyle karşıtları arasında arbede yaşandı

New York'ta Trump destekçileriyle karşıtları arasında arbede yaşandı
Libyalı yetkililer, Cenevre'de varılan ateşkesin, Türkiye ile imzalanan askeri anlaşmaları etkilemeyeceğini duyurdu

Libyalı yetkililer, Cenevre'de varılan ateşkesin, Türkiye ile imzalanan askeri anlaşmaları etkilemeyeceğini duyurdu

Azerbaycan ile Ermenistan insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardı

Azerbaycan ile Ermenistan insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardı