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Dünya

Peru'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bini geçti

Güney Amerika ülkesi Peru'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 10 bin 45'e yükseldi.

Sinan Doğan   | 03.07.2020
Peru'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bini geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 185 kişi hayatını kaybetti.

Böylece ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 10 bin 45'e çıktı. Vaka sayısı ise 3 bin 527 artarak 292 bin 4'e ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da 182 bin 97 oldu.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta gerçekleşmişti.

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