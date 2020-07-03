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Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 170 bine yaklaştı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 8 bin 728 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi.

Gökhan Kavak   | 03.07.2020
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 170 bine yaklaştı

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 168 bin 61'e yükseldi. 

Bugüne kadar toplam 1 milyon 706 bin 127 test yapıldı.

Son 24 saatte 95 kişi virüs nedeniyle öldü ve hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 749 oldu.

Kovid-19 vakalarından 76 bin 25'i iyileşti.

En fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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