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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 1809'a yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 368 kişi artarak 1809'a, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 24 bin 747'ye yükseldi.

Barış Seçkin   | 15.03.2020
İtalya'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 1809'a yükseldi

Roma

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 368 kişi artarak 1809'a, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 24 bin 747'ye yükseldi.

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