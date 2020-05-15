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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da camiler 18 Mayıs'ta açılacak

İtalya'da hükümet ve İslam toplumu temsilcileri, Kovid-19 önlemleri dolayısıyla faaliyetleri durdurulan cami ve mescitlerin 18 Mayıs'ta açılması konusunda anlaştı.

Barış Seçkin   | 15.05.2020
İtalya'da camiler 18 Mayıs'ta açılacak

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya'da hükümet ve İslam toplumu temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri dolayısıyla faaliyetleri durdurulan cami ve mescitlerin 18 Mayıs'ta açılması konusunda anlaştı.

Hükümet ve İslam toplumu temsilcileri cami ve ibadethanelerin yeniden ibadete açılmasını görüştü.

Başbakan Giuseppe Conte ve İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese’nin başbakanlıkta ev sahipliği yaptığı toplantıya, İslam Kültür Merkezi Genel Sekreteri Abdellah Redouane, İslam Toplumu Kuruluşu Başkanı (COREIS) Yahya Pallavicini, İslami Topluluklar Birliği (UCOII) Başkanı Yasine Laframe ve İslam Konfederasyonu Başkanı Abdallah Cozzolino katıldı.

Toplantının ardından COREIS'ten yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Conte ve Bakan Lamorgese tarafından imzalanan belge, Müslümanlara ibadet haysiyetinin tanınması için tarihi bir olay." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, taraflar arasında imzalanan protokolle, cami ve mescitlerin 18 Mayıs’ta yeniden ibadete açılacağı bildirildi.

Protokol çerçevesinde, bilim kurulunun tanımladığı ibadet yerine erişimde ve ibadet sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar da belirtildi.

Buna göre, cami ve mescitlerin girişine dezenfektan sıvılarının konulması, maske takılması zorunlu olacak ve kişiler arasında en az 1,5 metre mesafe bırakılacak. Yakın zamanda Kovid-19 taşıyan kişilerle temas etmiş ya da 37,5 derece ve üstünde ateşi olanların buralara girmesine müsaade edilmeyecek. Ayrıca, cami yetkililerince belirlenen bir dış güvenlik görevlisi de ibadet merkezi içinde sosyal mesafeye uyulup uyulmayacağını denetleyip, yoğunluğun oluşmasını engelleyecek.

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