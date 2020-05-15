Euro
7.46
Dolar
6.90
BIST 100
100,057.90
Altın
1,744.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 529'a yükseldi

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 104 artarak, 27 bin 529'a yükseldi

Yusuf Özcan   | 15.05.2020
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 529'a yükseldi

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 529'a çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı, son 24 saatte 942 artışla 215 bin 632'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 2 bin 203'ü yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 861 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 37 gündür düşüyor.

İyileşen kişi sayısı 892 artarak 60 bin 448'e ulaştı.

Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde son 24 saatte 104 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 17 bin 342'ye, bakımevlerinde 10 bin 187'ye yükseldi. Böylece toplam can kaybı 27 bin 529'a çıktı.

Kovid-19'a ilişkin 45 proje

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Kovid-19'a ilişkin araştırma yapılmak üzere 45 farklı projeye toplamda 22 milyon avro destek sağlayacaklarını belirtti. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ'den Kovid-19 aşı ve ilacı açıklaması
İtalya'da camiler 18 Mayıs'ta açılacak
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 529'a yükseldi
ABD Başkanı Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşünüyoruz
İngiltere'de erkeklerin kadınlardan daha az maske taktığı belirlendi

Benzer haberler

DSÖ'den Kovid-19 aşı ve ilacı açıklaması

DSÖ'den Kovid-19 aşı ve ilacı açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan gençlere teşekkür mesajı

İtalya'da camiler 18 Mayıs'ta açılacak

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 529'a yükseldi

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 529'a yükseldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 114 ülkeden 70 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 114 ülkeden 70 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik
ABD Başkanı Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşünüyoruz

ABD Başkanı Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşünüyoruz