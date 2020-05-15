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Dünya

Kovid-19 salgını sırasında 12 bin düzensiz göçmen Etiyopya'ya geri döndü

Uluslararası Göç Örgütü, yeni tip koronavirüs salgını sırasında 12 bin Etiyopyalı düzensiz göçmenin ülkesine geri döndüğünü bildirdi.

Tufan Aktaş   | 15.05.2020
Kovid-19 salgını sırasında 12 bin düzensiz göçmen Etiyopya'ya geri döndü

Addis Ababa

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Etiyopya Yetkilisi Alemayehu Seifeselassie, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkeye dönen düzensiz göçmenlerin çoğunun Sudan, Suudi Arabistan, Cibuti ve Kenya'dan geldiğini söyledi. 

"Nisandan bu yana dönen Etiyopyalıların sayısı 12 binin üzerinde." diyen Seifeselassie, gelecek haftalarda bu rakamın artmasını beklediklerini dile getirdi.

Etiyopya hükümeti, Suudi Arabistan'a sınır dışı etmeyi durdurma çağrısı yapmıştı.

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