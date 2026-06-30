İtalya'da bir süredir devam eden Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti İtalya'da bir süredir devam eden Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkede 10 gündür devam eden ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden aşırı sıcaklar can kayıplarına yol açmaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, yaptığı yazılı açıklamada Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgasının, kıta için ciddi bir sınama olduğunu kaydetti.

Avrupa genelinde aşırı sıcaklarla bağlantılı şikayetler sebebiyle acil servislerin dolup taştığına işaret eden Kluge, "İtalya'da son 24 saatte 5 kişi sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Kluge, 6 Temmuz'da Avrupa'da tüm DSÖ üyesi ülkeleriyle acil bir değerlendirme toplantısı yapacağını da bildirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, dün Cenova kentinde 86 ve 74 yaşlarındaki iki kadın sıcaktan fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Padova kenti yakınlarındaki Abano Terme beldesinde bir işçi ile Mantova kentinde göçmen bir tarım işçisi de sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti.

İtalya'da geçen haftadan bu yana etkili olan yüksek sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı en az 11 oldu.

Bu arada, Sağlık Bakanlığı bugün ve yarın için başkent Roma'nın yanı sıra Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Floransa, Frosinone, Cenova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Torino, Venedik, Verona, Viterbo, Campobasso, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Cagliari, Katanya ve Trieste olmak üzere 25 kentte aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı" alarm ilan etti.

Diğer taraftan, ülkenin kuzeyindeki bazı kentlerde gündüz sıcaklık rekorları kırılırken, akşam saatlerinde şiddetli sağanak bazı noktalarda su baskınlarına ve ağaçların devrilmesine yol açarak hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji uzmanları, aşırı sıcak hava dalgasının yarından itibaren etkisini kaybedeceğini ve yağışların geleceğini belirtti.