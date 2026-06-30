Güney Kore'de ünlü müzik grubu BTS'in üyesini takip etmekten dolayı verilen hapis cezasından Japonya'da Trump'ın kendisini "Naruto" olarak tasvir etmesine karşı başlatılan imza kampanyasına kadar haziran ayında birçok olay dünya basınında yer aldı.

Dünyada haziran ayında birçok sıra dışı ve tuhaf olay basına yansıdı Güney Kore'de ünlü müzik grubu BTS'in üyesini takip etmekten dolayı verilen hapis cezasından Japonya'da Trump'ın kendisini "Naruto" olarak tasvir etmesine karşı başlatılan imza kampanyasına kadar haziran ayında birçok olay dünya basınında yer aldı.

Dünyada pek çok siyasi gelişmenin yanı sıra farklı ülkelerde insanları bazen şaşırtan, bazen de güldüren sıra dışı ve tuhaf olaylar yaşanıyor.

Bu kapsamda AA muhabiri, dünya genelinde nisanda kayıtlara geçen ilginç olayları derledi.

BTS üyesine "saplantılı tutum sergileyen" kadına ertelenmiş hapis cezası

Güney Kore'de, yapılan uyarılara ve alınan tedbir kararına rağmen ünlü müzik grubu BTS'in üyesi Jeon Jungkook'u takip etmekle suçlanan yabancı uyruklu kadın, ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

BBC'nin haberine göre, Seul Bölge Mahkemesi, Jungkook'u ısrarlı şekilde takip etmek ve şarkıcının mülküne izinsiz girmekle suçlanan Brezilya vatandaşı kadına, 1 yıl hapis cezası verdi ve cezanın infazını 2 yıl süreyle erteledi.

Mahkeme, kadının şarkıcıya karşı "aşırı düzeyde saplantılı bir tutum" sergilediğine hükmetti.

Milyarder Bezos, yapay zekanın iş gücü açığına yol açacağı görüşünde

Amazon'un ve uzay şirketi Blue Origin'in kurucusu ABD'li milyarder Jeff Bezos, yapay zekanın, iş imkanlarını azaltmak yerine iş gücü açığına yol açacağını savundu.

Bezos, icat edilecek sınırsız şey olduğunu ve bugün bazı kısıtlamalarla karşı karşıya olunduğunu belirterek "Bizi hayal gücümüz değil, yapabileceklerimiz sınırlıyor." ifadesini kullandı.

İnsanların fikirlerinin, gerçekleştirmesi zor olduğu için soyut kaldığını ancak yapay zeka ile bu durumun hızlandırılması halinde fikirlerin gerçekleştirilmesinin mümkün olabileceğini kaydeden Bezos, uzay alanındaki gelişmeleri de değerlendirdi.

- İngiltere'de zayıflama ilaçları kullananlar, markette 1 yılda 780 milyon sterlin daha az harcadı

İngiltere’de yapılan araştırma, GLP-1 türü zayıflama ilaçlarını kullananların bulunduğu hanelerin, ilaçlara başladıktan sonraki bir yılda market harcamalarının 780 milyon sterlin azaldığını ortaya koydu.

The Guardian gazetesinin haberine göre, Worldpanel by Numerator adlı araştırma şirketi tarafından 11 bin 600'den fazla haneyle yapılan araştırmada, Mounjaro ve Wegovy gibi zayıflama ilaçlarının kullanımındaki artışın, hanelerin gıda alışverişlerine de yansıdığı gündeme geldi.

Araştırmada, GLP-1 ilaçlarını kullanan en az bir kişinin bulunduğu hanelerin, ilaçlara başladıktan sonraki bir yılda, benzer hanelere kıyasla beklenenden 780 milyon sterlin daha az market harcaması yaptığı belirtildi.

Japonya'da Trump'ın "Naruto" paylaşımına karşı imza kampanyası

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendini popüler anime karakteri "Naruto" olarak tasvir ettiği paylaşımını protesto etmek üzere "Change.org" sitesinde Japonya'da "Japon Mangaları Koruyun" başlığıyla imza kampanyası başlatıldı.

Başlatılan kampanya kapsamında yaklaşık 20 bin kişi imza verdi.

Kampanyaya ilişkin açıklamada, mart ayında Beyaz Saray'ın "Yu-Gi-Oh" içerikli paylaşımını protesto etmek amacıyla da kampanya düzenlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Yu-Gi-Oh" içerikli paylaşımın ardından Japonya'da parlamento üyelerine bu konuda destek çağrısı yapıldığı ve kampanyanın Kabine Ofisi aracılığıyla Japonya Dışişleri Bakanlığı ve Kültür İşleri Ajansı ile paylaşıldığı hatırlatıldı.

Japonya Dışişleri Bakanlığının bu konuda ABD'nin Tokyo Büyükelçiliği ile iletişime geçtiği belirtildi.

Meta'nın yapay zeka aracı, Instagram'da hesap çalma amacıyla kullanıldı

BBC'nin haberine göre, ABD merkezli teknoloji şirketi Meta'nın geliştirdiği ve uygulama içerisinde kullanıcılara destek olması için Instagram'a entegre ettiği yapay zeka sohbet robotu, son dönemde kötü niyetli kullanıcılarca suistimal edildi.

Sohbet robotundan, belirli bir hesabı, yeni bir e-posta adresiyle ilişkilendirilmesi istendi. Sohbet robotunun yeni adrese gönderdiği doğrulama koduyla hesapların şifreleri yenilendi.

Bu süreçte Meta'nın güvenlik tedbirlerini atlatmak için de VPN aracılığıyla konumlar farklı gösterildi ve birçok hesap ele geçirildi.

Bu yöntemle ele geçirilenler arasında eski ABD Başkanı Barack Obama'nın başkanlık döneminde kullandığı Obama Beyaz Saray resmi Instagram hesabı gibi üst düzey profiller de yer aldı.

Meta'dan bir sözcünün, konuya ilişkin açıklamasında, güvenlik zafiyetinin fark edilmesinin ardından sorunun giderildiği ve etkilenen hesapların kurtarılması için çalışmalara başlandığı ifade edildi.

Açıklamada, "dünya liderlerinin hesaplarının bu yolla ele geçirildiği" iddiasının asılsız olduğu kaydedildi.