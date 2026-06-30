İsrailli aşırı sağcı Bakan, Batı Şeria'da 160 yeni kaçak yerleşimin kurulmasına öncülük etmekle övündü

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, görev süresi boyunca Batı Şeria'da "İsrail’in kuruluşundan bu yana en büyük değişikliklerden birine liderlik ettiğini" iddia etti.

Batı Şeria'da sık sık ilhak ve tek taraflı egemenlik ilanı çağrıları yapan Bakan Smotrich, Binyamin Netanyahu liderliğinde 29 Aralık 2022'de kurulan aşırı sağcı koalisyon hükümeti döneminde İsrail nezdinde de yasa dışı kabul edilen 160 yeni kaçak yerleşim birimi kurulduğunu ve 100'ün üzerinde yasa dışı yerleşim yerinin Tel Aviv yönetimi tarafından tanındığını belirtti.

Smotrich, Batı Şeria'nın kuzeyinde toprak gasbının mevcut hükümet döneminde gözle görülür ölçüde hızlandığının vurgulayarak bölgedeki yasa dışı yerleşimlerin altyapısına milyarlarca şekel harcanarak yatırım yapıldığını ve sahadaki "İsrail hakimiyetinin" gözle görülür şekilde güçlendiğini ileri sürdü.

Bakan Smotrich ayrıca, Başbakan Netanyahu karşısında popülaritesi giderek artan eski Genelkurmay Başkanı ve muhalefet lideri Gadi Eisenkot öncülüğünde kurulacak bir hükümetin tüm bunları yok edeceğini ve buna izin verilmemesi gerektiğini" savundu.

Uluslararası hukuka göre, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria, gelecekteki Filistin Devleti'nin toprağı olarak kabul ediliyor ve İsrail burada işgalci güç statüsünde bulunuyor. İşgalci gücün, işgal ettiği toprak parçasına kendi nüfusunu nakletmesi ve burada mülkiyete ilişkin değişiklik yapması ise uluslararası hukuka aykırı kabul ediliyor.

Buna rağmen, Tel Aviv yönetimi son yıllarda işgal altındaki Batı Şeria'da mevcut yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesine ve yenilerinin inşasına hız verdi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da insani yardım derneğini kapattı

Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu sabah saatlerinde askeri araçlar eşliğinde Nablus'taki Tadamun Derneği'ne baskın düzenledi.

Dernek binasını basan askerler, içerideki masalara, cihazlara ve yardım malzemelerine el koydu.

Bina kapısını mühürleyen İsrail askerleri, kapıya derneğin "teröre destek verdiği" iddiasıyla kapatıldığını içeren bir askeri emir astı.

Nablus Valisi Gassan Daglas, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgalci güçlerin (İsrail), ihtiyaç sahipleri ve yetimlere hizmet sunan hayır kurumlarını hedef alan politikası başarısız olacaktır." dedi.

Tadamun Derneği'nin muhtaç ailelere destek olma konusunda köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Daglas, kapatma kararının Filistinlilere yardım ulaştırılmasını engelleyemeyeceğini söyledi.

Daglas, derneğin hedef alınmasını "Filistinlilerin direnişini hedef alan sistematik bir politikanın" parçası olduğunu ifade etti.

Nablus'taki Tıbbi Yardım Derneği Müdürü Gassan Hamdan ise derneğin kapatılmasının "türünün ilk örneği olmadığını, aksine Filistin toplumuna hizmet sunan kurumlara yönelik İsrail'in sistematik politikasının bir parçası olduğunu" dile getirdi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin 60 yıllık futbol sahasını yıktı

İşgal altındaki Filistin topraklarında Bedevi Haklarını Savunma Örgütünden (BEYDER) yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Beytüllahim kentine bağlı Battir beldesine baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusunun baskın yaptığı beldedeki Battir Lisesi'ni kuşatmaya aldığı aktarılan açıklamada, daha sonra liseye ait 60 yıllık futbol sahasını çevreleyen duvar ve tel örgüleri yıktığı ifade edildi.

İsrail askerlerinin iş makineleriyle spor sahasını da kullanamaz hale getirdiği vurgulanan açıklamada, "Battir Lisesi'ne ait 60 yıllık saha, beldenin de önemli spor tesislerinden biriydi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in sahayla birlikte Battir Lisesi bünyesindeki spor tesislerinden birini de yıktığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında Batı Şeria'da 1173 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 666 kişi yaralandı, 23 bin kişi gözaltına alındı, 33 bin kişi ise yerinden edildi.