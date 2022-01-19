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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da 192 bin 320 Kovid-19 vakası belirlendi

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 192 bin 320 yeni vaka tespit edildi.

Barış Seçkin   | 19.01.2022
İtalya'da 192 bin 320 Kovid-19 vakası belirlendi

Roma

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte yapılan 1 milyon 181 bin 889 testte 192 bin 320 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 9 milyon 219 bin 391 olarak kayıtlara geçti.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 2 milyon 626 bin 590'a çıkan İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 380 artarak 142 bin 205'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 136 bin 152 artışla 6 milyon 450 bin 596'ya ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, bugün itibarıyla 121 milyon 865 bin 179 doz aşı uygulandı.

Tüm aşıları tamamlananların sayısı 46 milyon 985 bin 703 olurken, aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 86,9’u buldu.

Ülkede 20 Eylül 2021'de başlayan 3. doz aşılamada 28 milyon 267 bin 6 hatırlatıcı doz uygulandı.

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