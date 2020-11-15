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Koronavirüs

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Kovid-19 tedavi sürecini tamamladı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Almanya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisini tamamladı.

Abderrazak Boulkemh,Mehmet Nuri Uçar   | 15.11.2020
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Kovid-19 tedavi sürecini tamamladı

Cezayir

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 tedavisi için Almanya'da bulunan Cumhurbaşkanı Tebbun, doktorların önerdiği tedavi protokolünü tamamladı." ifadeleri kullanıldı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Açıklamada, 74 yaşındaki Tebbun'un Almanya'da bulunduğu hastaneden ne zaman ayrılacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Tebbun, bazı Cumhurbaşkanlığı ve üst düzey hükümet yetkililerinde Kovid-19 belirtileri görülmesi üzerine 24 Ekim'de kendisini karantinaya aldığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığından 28 Ekim'de yapılan açıklamada, Tebbun'un bazı kapsamlı tahliller için Almanya'ya gittiği ifade edilmişti. Daha sonraki açıklamalarda da Tebbun'un sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilmişti.


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