Euro
9.09
Dolar
7.68
BIST 100
1,291.29
Altın
1,888.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

Filistin'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 1000'e yaklaştı

Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısı 1000'e yaklaşırken, 7 hasta daha hayatını kaybetti.

Mustafa Deveci   | 15.11.2020
Filistin'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 1000'e yaklaştı Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Kudüs

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, işgal altındaki Batı Şeria'da 5, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 2 kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 640'a çıktı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Son 24 saatte işgal altındaki Doğu Kudüs ile Gazze Şeridi dahil İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 976 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 75 bin 326'ya yükseldi.

Hastalardan 39'nun durumunun ağır olduğu, 65 bin 946 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Filistin'de ikinci dalga

Kovid-19 salgınında ilk dalganın nisan ayında yaşandığı Filistin'de, ikinci dalga daha sert geçiyor.

İlk dalgada tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı 39 olurken, bu sayı ikinci dalgada 1000'e yaklaştı.

Ülkede mayıs ayında 43'e kadar düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki artışla 8 bin 700'ü aştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 251 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 38 milyonu geçti
Çin'de ithal edilen etlerin ambalajlarında Kovid-19'a rastlandı
Filistin'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 1000'e yaklaştı
Almanya'da doktorlar acil olmayan ameliyatların ertelenmesini talep etti

Benzer haberler

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 38 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 38 milyonu geçti

Filistin'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 1000'e yaklaştı

Filistin devletinin ilanının 32. yılında Filistinliler hala işgal altında yaşıyor

İran'da son 24 saatte 459 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 459 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 925 bini geçti

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 925 bini geçti
Ödüllü akordiyon virtüözü hemşire salgının stresini sanatla aşıyor

Ödüllü akordiyon virtüözü hemşire salgının stresini sanatla aşıyor