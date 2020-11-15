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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısı düzenliyor
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Dünya, Koronavirüs

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derledik.

Lejla Biogradlija   | 15.11.2020
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Saraybosna


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 54 milyon 611 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 322 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı ise 38 milyon 52 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 11 milyon 249 bin, Hindistan'da 8 milyon 841 bin, Brezilya'da 5 milyon 851 bin ve Fransa'da 1 milyon 954 bine yükseldi.

Tunus'ta tüm vilayetlerde gece sokağa çıkmak, toplantı düzenlemek ve mescitlere gidişler yasaklandı ancak sağlık protokollerine uyulması şartıyla eğitim kurumlarının faaliyetlerine izin verildi.

Romanya ile Norveç milli takımları arasındaki UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup beşinci hafta maçı, bir futbolcusu Kovid-19'a yakalandığı için takımca izolasyona alınan Norveç'in seyahat edememesi nedeniyle iptal edildi.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Birleşmiş Milletlerin (BM), herkesin ilaç ve aşıya erişimi için etkin rol oynaması gerektiğini belirtti.

Çin'in Henan ve Şandong eyaletlerinde, dondurulmuş sığır ve domuz etlerinin ambalajında Kovid-19 tespit edildi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Almanya'daki Kovid-19 tedavisi tamamlandı.

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