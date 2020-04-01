Euro
7.29
Dolar
6.67
BIST 100
89,134.81
Altın
1,589.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, telekonferans yöntemli sektör toplantısı gerçekleştiriyor "Türkiye'nin Meydanları"nda "koronavirüs sessizliği"
logo
Dünya

İtalya ve İspanya'dan tıbbi malzemeler için Türkiye'ye teşekkür

İtalya ve İspanya'nın NATO nezdinde daimi temsilcilikleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK), gönderilen sağlık malzemeleri için teşekkür etti.

Şerife Çetin   | 01.04.2020
İtalya ve İspanya'dan tıbbi malzemeler için Türkiye'ye teşekkür Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Brüksel

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan İtalya'nın NATO Daimi Temsilciliği, "Avrupa-Atlantik Afet Yanıt Koordinasyon Merkezi'nin aktive edilmesinin ardından müttefikimiz Türkiye, İtalya'ya kritik tıbbi malzeme gönderiyor." ifadesini kullandı. 

"Türk dostlarımıza dayanışmalarından ötürü müteşekkiriz." denilen mesajda, "Birlikte güçlüyüz" ve "Biz NATO'yuz" etiketleri de yer aldı.

İspanya'nın NATO Daimi Temsilciliği de "Kovid-19'la mücadelede de birlikteyiz." mesajıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ise tıbbi malzeme kargoları üzerindeki Hazreti Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." mesajını içeren fotoğrafı paylaşarak, İtalyan ve İspanyol halkına selam gönderdi.

Türkiye'nin tıbbi yardımını İspanya ve İtalya'ya taşıyan uçak havalandı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya sağlık malzemesi göndermesinin ittifak dayanışmasının açık bir göstergesi olduğunu belirtmişti.

Milli Savunma Bakanlığı, kendilerine ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkanlarla üretilen çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemelerini Kovid-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya'ya TSK'ye ait uçak ile gönderileceğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Niğde’de bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
'Kovid-19 hastalarında kalp yetmezliği de gelişebiliyor'
NATO dışişleri bakanları Kovid-19 gündemiyle sanal ortamda toplanacak
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Gıda alışverişinde koronavirüsten korunmanın yolları

Benzer haberler

İtalya ve İspanya'dan tıbbi malzemeler için Türkiye'ye teşekkür

İtalya ve İspanya'dan tıbbi malzemeler için Türkiye'ye teşekkür

İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'yi dayanışma örneği olarak gösterdi

Türkiye'nin tıbbi yardımını İspanya ve İtalya'ya taşıyan uçak havalandı

Türkiye'nin tıbbi yardımını İspanya ve İtalya'ya taşıyan uçak havalandı
İtalya Sağlık Enstitüsü Başkanı Brusaferro: Kovid-19 salgınında düz bir seyre ulaşmak üzereyiz

İtalya Sağlık Enstitüsü Başkanı Brusaferro: Kovid-19 salgınında düz bir seyre ulaşmak üzereyiz
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi