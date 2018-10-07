İtalya diğer AB ülkelerinden mülteci geri kabul etmeyecek

İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini, "Limanları kapattığımız gibi havaalanlarını da kapatıyoruz." diyerek, diğer AB ülkelerinden mülteci geri kabul etmeyeceklerini söyledi.

ROMA

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "Limanları kapattığımız gibi havaalanlarını da kapatıyoruz." diyerek, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden mülteci geri kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Sosyal medya sitesi Twitter’daki hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Salvini, son günlerde gündeme gelen "mültecilerin Almanya’dan İtalya’ya tarifesiz uçak seferleriyle gönderileceği" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Salvini, "Berlin veya Brüksel’de birileri düzinelerce göçmeni izinsiz tarifesiz uçak seferleriyle İtalya’ya getirmeyi düşünüyorsa, şunu bilmeliler ki müsait havaalanı yok ve olmayacak da. Limanları kapattığımız gibi havaalanlarını da kapatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu kişilerin Almanya’dan İtalya’ya gönderilmesi durumu, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasındaki Dublin Sözleşmesi’nden kaynaklanıyor. Dublin Sözleşmesi uyarınca mültecilerin iltica başvurusunu AB’ye giriş yaptığı ilk ülkede yapması gerekiyor.

Eğer mülteci başka bir AB ülkesine giderse o ülke, mültecinin haklarını ihlal etmeden kişiyi AB'ye ilk giriş yaptığı ülkeye gönderme hakkına sahip bulunuyor.

Akdeniz’den Avrupa’ya ulaşmaya çalışan mültecilerin çoğunlukla karaya ilk ayak bastığı ülke olan İtalya, uzun zamandır Dublin Sözleşmesi’nin güncellenerek bu durumun değiştirilmesi gerektiğini savunuyor.

Muhabir: Ecenur Çolak



