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Dünya, Koronavirüs

İsviçre’de Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış sürüyor

İsviçre'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 823 vaka tespit edildi.

Bayram Altuğ   | 14.10.2020
İsviçre’de Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış sürüyor

Cenevre


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İsviçre'de son iki haftada endişe verici şekilde yükselişe geçen Kovid-19 vakası sayısında, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Nüfusu yaklaşık 8,5 milyon olan ülkede hafta başından bu yana açıklanan vaka sayıları, geçen hafta kaydedilen vakaları ikiye katladı.

İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisinin (BAG) açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 20 bin 704 test yapıldı, 2 bin 823 vaka tespit edildi ve 8 kişi hayatını kaybetti.

Pozitiflik oranı ise yüzde 13,6 olarak belirlendi.

Ülkede, salgının başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı toplam 68 bin 704'e yükseldi.

Salgından en kötü etkilenen kanton ise Cenevre kantonu oldu.

İsviçre'de şimdiye kadar Kovid-19'dan 1816 kişi kişi yaşamını yitirdi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre ise İsviçre'de 2 bin 106 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 536 bin 725 test yapıldığı açıklandı.

Hükümet OHAL uygulamasını geri getirebilir

Öte yandan, İsviçre Konfederasyon Başkanı Simonetta Sommaruga, artan vaka sayılarındaki ciddi artış nedeniyle hükümeti ve kanton yöneticilerini toplantıya çağırdı.

Bugün yapılacak toplantıda, olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına yeniden geçilmesi de dahil alınacak acil önlemler masaya yatırılacak.

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