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Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Terter kentinde sivillere yönelik saldırıları takip eden Azerbaycan TV (Az Tv) ekibini hedef aldı
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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: Ermenistan ordusunun balistik füzeleri meşru bir hedef olarak imha edildi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Ermenistan ordusunun balistik füzelerinin meşru bir askeri hedef olarak ve sivil halkı koruma amacıyla Azerbaycan ordusunca vurularak imha edildiğini söyledi.

Ruslan Rehimov   | 14.10.2020
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: Ermenistan ordusunun balistik füzeleri meşru bir hedef olarak imha edildi

Bakü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, yaptıkları telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ'daki durumu ele aldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Bayramov, bölgedeki gelişmelerle ilgili Rus mevkidaşına bilgi verdi.

Bayramov, Ermenistan ordusunun balistik füzelerinin 14 Ekim gece saat 01.00 sularında Azerbaycan'ın şehirlerine saldırı amacıyla hazır hale getirildiğini belirtti.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında, işgal altındaki Kelbecer'e yakın bölgelerde konuşlu füzelerin meşru bir askeri hedef olarak ve sivil halkı koruma amacıyla Azerbaycan ordusunca vurularak imha edildiğini bildiren Bayramov, böylece çok sayıda sivilin hayatının kurtarıldığını kaydetti.

Bayramov, durumun gerginleşmesinin sorumlusunun Erivan yönetimi olduğunu söyledi.

Lavrov, sivil kayıplar nedeniyle ciddi endişe duyduklarını belirterek, Moskova'da kabul edilen insani ateşkese uyulmasının önemine dikkat çekti.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

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