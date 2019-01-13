İsrailli bakandan Abbas'ın Batı Şeria'ya girişinin engellenmesi çağrısı

KUDÜS

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, İsrail Kamu Güvenlik Bakanı Gilad Erdan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın herhangi bir yurt dışı seyahati sonrası Batı Şeria'ya geri dönüşünün engellenmesi çağrısı yaptığı belirtildi.

İsrailli Bakan, "Reshet Bet" radyosuna yaptığı açıklamada, İsrail'in geçmişte (Filistin'in merhum lideri) Yasir Arafat'ı istenmeyen adam ilan ettiğini hatırlatarak, aynı muamelenin en yakın zamanda ülke dışına çıkması durumunda Abbas için de devreye sokulması gerektiğini belirtti..

Erdan, Abbas’ı barış sürecine herhangi bir katkısı olmamakla suçlayarak, Filistin Devlet Başkanı'nın İsrail'e zarar verdiğini iddia etti.

"Abbas'ın ülkeden uzaklaştırılması mı gerekir?" sorusunu yanıtlayan Erdan, sadece uzaklaştırılması değil hatta İsrail'e yönelik siyasetini değiştirene kadar dönüşünün de engellenmesini gerektiğini, çünkü Abbas'ın Filistinlileri dolaylı veya doğrudan İsrail'e karşı kışkırttığını öne sürdü.

Abbas'a karşı bazı önlemlerin alınmasına ilişkin herhangi bir tartışmanın yaşanmadığını ifade eden Erdan, Abbas’ın Gazze'ye yönelik tırmanan gerilimi tetikleyen önemli bir faktör olduğunu savundu.

Erdan, İsrail ordusunun Gazze'den gelen roketlere karşılık vermeye devam edeceğini vurgulayarak, "kapsamlı bir operasyon" seçeneğinin ise Hamas'ın tutumuna göre belirleneceğini aktardı.

İsrailli Bakan Erdan'ın açıklamaları, Yahudi yerleşimcilerin daha önce Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın öldürülmesi çağrısının ardından gelmesi dikkati çekti.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

Muhabir: Esat Fırat-Muhammed Semiz