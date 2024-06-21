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Aydın'ın Koçarlı ve Bozdoğan ilçelerinde evlerde çıkan ve çevredeki evler ile ormanlık alana sıçrayan yangınlara müdahale ediliyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu Gazze kentinde iki evi bombaladı: 6 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde sivillere ait iki eve düzenlediği hava saldırısında 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Hosni Nedim, Ekrem Biçeroğlu  | 21.06.2024 - Güncelleme : 21.06.2024
İsrail ordusu Gazze kentinde iki evi bombaladı: 6 kişi öldü

Gazze

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kentinde Filistinli "Ebu el-Ata" ve "Muşteha" ailelerine ait evleri bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu sabah saatlerinde de Gazze kentindeki belediye binası çevresine ve Zeytun Mahallesi'ndeki Nedim bölgesine saldırılar düzenlemişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 431 Filistinlinin öldüğünü, 85 bin 653 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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