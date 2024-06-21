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Aydın'ın Koçarlı ve Bozdoğan ilçelerinde evlerde çıkan ve çevredeki evler ile ormanlık alana sıçrayan yangınlara müdahale ediliyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Refah Belediye Başkanı Sufi, kentin İsrail'in askeri operasyon alanına dönüştüğünü söyledi

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin Belediye Başkanı Ahmed es-Sufi, "İsrail'in kara saldırıları başlatması ile tüm şehrin askeri operasyon alanına dönüştüğünü" belirtti.

Hosni Nedim, Ekrem Biçeroğlu  | 21.06.2024 - Güncelleme : 21.06.2024
Refah Belediye Başkanı Sufi, kentin İsrail'in askeri operasyon alanına dönüştüğünü söyledi Fotoğraf: Waleed Mithqal Musleh/AA

Gazze

AA muhabirine açıklamada bulunan Sufi, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin en güneyinde yer alan Ebu Bekir es-Sıddık Caddesi'ndeki evleri ve şehrin batısındaki konutların tamamını yıktığını ifade etti.

Sufi, "Askeri operasyonun devam etmesi, geçişlerin kapatılması ve gıda malzemeleri girişinin engellenmesi sonucu Refah'ta gerçek bir insani felaket yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Refah'ta hizmet veren bir hastane veya sağlık merkezinin bulunmadığını kaydeden Sufi, insani şartların ve sağlık koşullarının daha da kötüleşeceği uyarısında bulundu.

Refah Belediye Başkanı, yerinden edilerek kente gelmek zorunda bırakılan Filistinlilerin kasten hedef alındığını, çadırları bombalanarak öldürüldüğünü sözlerine ekledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 431 Filistinli öldü, 85 bin 653 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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